مباحثات سعودية سودانية في الخرطوم

إستقبل وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق بمكتبه يوم امس الأحد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر برفقة وفد وزارة الخارجية السعودية المكلف بتأسيس القنصلية العامة بمدينة بورتسودان.

وجري خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير على تطور مستوي العلاقات السودانية السعودية مثمنا مواقف المملكة الداعمة للسودان في مختلف المواقف والمحافل.

وعبر الوفد عن تقديره وشكره لمقام وزارة الخارجية السودانية في تسهيل اجراءات الموافقة على القنصلية السعودية في بورتسودان لتسهم في تعزيز روابط العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جهة أخرى إستقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه الخليفة عبد الوهاب الكباشي خليفة الشيخ الكباشي.

وجري خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث اوجه التعاون الاجتماعي والتاكيد علي خصوصية وازلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والعمل علي تعزيزها وتطويرها.