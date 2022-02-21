فلكية جدة: ظهور البقعة الشمسية المتوهجة #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أنه رصد صباح اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 عودة ظهور البقعة الشمسية القديمة AR2936 حيث ترصد الآن على الطرف الشمالي الشرقي للشمس والمفاجأة أن مظهرها عادي وليست استثنائية كما كان متوقعا فمن كان يتخيل أن بقعة شمسية مثل هذه قادرة على إنتاج انفجارًا ضخمًا كالذي حدث الاسبوع الماضي، ربما سيكشف دوران الشمس عن بقعة اخرى في وقت لاحق اليوم وذلك لعدم وجود مركبة فضائية تراقب خلف الشمس بالنسبة لنا على الأرض.

البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) او كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها تنحل في النهاية.

يمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، مع العلم بأنه أعيد ترقيم البقعة الشمسية العائدة AR2936 إلى AR2954، فوفقًا للتقاليد حصل البقعة الشمسية على رقمًا جديدًا في كل مرة تعبر فيها قرص الشمس.