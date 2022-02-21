سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 21/2/2022، حالة من الاستقرار بالسوق في مستهل تعاملاتها الصباحية، ليبلغ سعر أونصة الذهب 1892 دولار .

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بالمملكة 228.11 ريال بما يعادل 60.83 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية نحو 209.10 ريال بما يعادل 55.76 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بالمملكة اليوم الاثنين 199.60 ريال بما يعادل 53.23.

أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية

وحول أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 171.08 ريال ، بما يعادل 45.62 دولار .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية نحو 133.06 ريال بما يعادل 35.48 دولار .