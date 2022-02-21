اجراءات #كورونا.. إغلاق 8 منشآت وضبظ 33 مخالفة في #جدة

تمكنت أمانة جدة من إغلاق 8 منشآت وضبظ 33 مخالفة لإجراءات كورونا من خلال 7,807 جولات رقابية خلال ثلاثة أيام.

وقامت أمانة محافظة جدة ، خلال الثلاثة أيام الماضية، بتنفيذ 7,807 جولات رقابية بمشاركة الجهات المعنية، وذلك للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالمنشآت التجارية والمرافق العامة.

وشملت الجولات الرقابية،نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن إغلاق 8 منشآت مخالفة وضبط 33 مخالفة متنوعه بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.