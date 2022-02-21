التخصصات الصحية: 674 مساعد طبيب أسنان لـ”سوق العمل”

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم بأكثر من 674 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الثانية من برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

وهنأ الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز بكل جدارة واقتدار وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، وأشار إلى أن المريض ينتظر الخدمات الصحية ذات الكفاءة العالية والتي تسهم في تعزيز الصحة وتنمية الفكر الصحي.

ويعد برنامج مساعد طبيب أسنان من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزاً لبرنامج التحول الصحي في المملكة.

يؤهل البرنامج الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال دعم الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئتهم لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها بالإضافة إلى المساهمة في إجراءات طب الأسنان.