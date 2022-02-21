ضبط 82 مخالفة لإجراءات كورونا في الشرقية

ضبطت الجولات الرقابية لأمانة المنطقة الشرقية 82 مخالفة، من خلال 966 جولة مشتركة، وإغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال أمانة المنطقة الشرقية ، إنها نفذت أمس، 966 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 82 مخالفة، وإغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكّدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية والأسواق وصالات الأفراح والمناسبات الاستراحات، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940، تلقى 8 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، داعيةً الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات لمعالجتها.

من جانب آخر، أطلقت أمانة الشرقية حملة نظافة شاملة في محافظة الصرار والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في محافظة الصرار، أسفرت عن رفع 450 مترًا مكعبًا من النفايات وأنقاض بناء مجهولة المصدر.