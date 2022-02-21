اعتبارا من اليوم.. لوحات المركبات بشعار مميز

من خلال 5 شعارات مميزة تبدأ إدارة المرور تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات، تتضمن الشعارات “رؤية المملكة”، و”السيفين والنخلة – ملون وأسود”، و”مدائن صالح”، و”الدرعية”.

وكشفت الإدارة العامة للمرور، عن بدأ التفعيل من اليوم الاثنين (21/ 2/ 2022 م الموافق 20/ 7/ 1443 هـ).

وأشارت أنه للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، يجب عليهم الدخول عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، واختيار من تبويب خدماتي “المرور”.

وأضافت بعد ذلك يقوم باختيار “تواصل” و”طلب اللوحة بشعار”، بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة.

وأكد المرور ضرورة كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة “أبشر”، باختيار “المرفقات”.