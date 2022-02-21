لوحة و ط ن .. الأغلى غداً في #مزاد_اللوحات_الإلكترونية .. #يوم_التأسيس

ينطلق ⁧‫مزاد اللوحات الإلكتروني‬⁩ عبر منصة أبشر، غداً ، وبشكل استثنائي، ستكون اللوحة الأغلى والأثمن بالنسبة للسعوديين لوحة “و ط ن 1727” متاحة للمزايدة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس ‬الذي تحل ذكراه في 22 فبراير من كل عام.

وسيبدأ المزاد غدا الثلاثاء، 21 رجب 1443 هـ الموافق 22 فبراير 2022 م، وينتهي يوم الأحد 26 رجب 1443 هـ الموافق 27 فبراير 2022 م الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت عبر منصة أبشر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك لتمكين الأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا.

و تمكن هذه الخدمة المشترين من المزايدة في المزاد على لوحات (خصوصي ، نقل خاص ، دراجة نارية) و إنهاء جميع الإجراءات بعد الفوز في المزاد من خلال منصة موقع (أبشر أفراد) www.Absher.sa.