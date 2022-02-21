رئيس الحرس الملكي في #يوم_التأسيس: ماض عريق وحاضر نفخر به

تحدث الفريق أول الركن سهيل بن صقر المطيري، رئيس الحرس الملكي، عن الاحتفال الأول بيوم التأسيس، قائلا إن هذه المناسبة يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما واجهوه من تحديات لبناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من 3 قرون حتى الوصول إلى ما يعيشه السعوديون في الوقت الحاضر من رخاء وأمان وتقدم وإزدهار.

وأضاف أن الدولة السعودية بدأت على يد المؤسس محمد بن سعود، وتعاقب الأبناء والأحفاد في توحيد الصفوف وتلاحم الشعب مع الحكام لرفع راية التوحيد ومواجهة جميع التحديات والظروف، خلال 3 قرون، سجل خلالها التاريخ صلابة وقوة الوطن بدءا من الدولة السعودية الأولى والثانية نهاية بالثالثة التي شهدت توحيد المملكة في كيان واحد خلال عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبنائه الذين سلكوا نهجه نحو الإنجازات.

وأوضح أن التاريخ يعيد نفسه بالتفاف المواطنين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرفعة الوطن والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الحكام بمبادئ راسخة تحت راية التوحيد بماضي عريق وحاضر نفخر به ومستقبل مشرق.

وأشار إلى أن المملكة حاليا تقود العالم العربي والإسلامي وتشكل قوة إقليمية وعالمية بمختلف المستويات، تزامنا مع نهضة كبيرة يعيشها المواطنون والمقيمون، بعد النجاح في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، بفضل القيادة الحكيمة.