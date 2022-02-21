محتوى إرهابي يحرك “اعتدال” و”تليجرام”

توصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، وبرنامج “تليجرام”، اليوم، على تعزيز التعاون المشترك بينهما لممكافحة الإرهاب والتطرف العنيف PCVE.

جاء ذلك بعد نجاح التعاون بينهما، عقب قيام “اعتدال”، بمراجعة المحتوى الإرهابي المنشور باللغة العربية عبر الإنترنت، خلال الـ3 أيام الماضية، وتم الاتفاق على توسيع النطاق برصد وإزالة المحتويات المتعلقة بالإرهاب والتطرف.

وقيّم الباحثون المتخصصون في اعتدال، الآلاف من القنوات التي تحمل محتوى دعائي للإرهاب، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتركيز على أساليب نشر وإنتاج المحتوى الإرهابي وشملت ملفات PDF ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، لكل من: داعش، هيئة تحرير الشام، والأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي رفعتها تلك الجماعات على “تليجرام” وفي قنوات عامه تستضيف تلك المواد في “تليجرام”.

واستهدف التقييم، الكشف عن أنماط إساءة الاستخدام لخدمات المنصة، وتشاركت النتائج مع “تليجرام” لمراجعة ما تم نشره من الجماعات الإرهابية على المنصة.