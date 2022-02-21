عاجل.. “رويترز”: ‏القوات العسكرية الروسية تستعد لغزو أوكرانيا

نقلت “رويترز”، اليوم الإثنين، عن مسؤولين غربيين، أن الوحدات العسكرية الروسية تستعد لغزو أوكرانيا.

وقال المسؤولون، إن التصعيد الروسي في أوكرانيا سيبدأ بالمناطق الانفصالية، لافتة إلى أن التوقعات متشائمة بشأن حل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك بعد كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب اجتماعه بمجلس الأمن القومي، أكد خلالها أن قبول أوكرانيا في حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا.

وأضاف أن هناك العديد من التهديدات تحيط بروسيا، بالتزامن مع حالة تناقض في مواقف وتصرفات أوكرانيا التي لا تريد الالتزام باتفاقية مينسك.

وأشار إلى أن موسكو تريد ردا خطيا واضحا على مطالبها الأمنية، لافتا إلى أن روسيا تدرس طلب الاعتراف باستقلال كل من دونيتسك ولوغانسك.