خلال العام الجاري.. تايلاند تتوقع زيارة 200 ألف سائح سعودي

تتوقع تايلاند، قدوم 200 ألف سائح سعودي إلى البلاد خلال العام الجاري، بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

جاء ذلك وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي للحكومة التايلاندية تاناكورن وانجبونكونجشانا، لصحيفة “بانكوك بوست”، مضيفا أن الإثنين المقبل سيكون موعد تسيير الخطوط الجوية السعودية لرحلاتها المباشرة إلى تايلاند.

وأشار إلى أن وزارة السياحة التايلاندية تعمل على صياغة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي للترويج السياحي بين البلدين، كما تعتزم نقل ممثلي السياحة إلى المملكة أواخر مارس المقبل، لعرض منتجاتها، لافتا إلى أنه من المتوقع جلب 200 ألف سائح سعودي ونحو 620 مليون دولار من دخل السياحة.

وأكد أن النظرة الإيجابية للسياحة ترجع إلى استعادة العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا إلى السعودية أواخر يناير الماضي.