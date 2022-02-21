بريطانيا تقرر إلغاء جميع قيود كورونا: لا حجر بعد اليوم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إلغاء جميع قيود كورونا الرئيسية في بريطانيا، ضمن خطة التعايش مع “كوفيد 19”.

وقرر “جونسون”، إلغاء الحجر الصحي عند الإصابة بفيروس كورونا، داعيا المصابين بكورونا إلى ممارسة المسؤولية الذاتية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، إن رفع جميع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا سيسمح لنا بحماية أنفسنا من دون تقييد حرياتنا.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية رفعت معظم القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في يناير من بينها إلغاء جوازات سفر اللقاح وإلزامية الكمامات في معظم الأماكن باستثناء مستشفيات إنجلترا.

وكان 85% من الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 12 عاما فأكثر قد حصلوا على جرعتين من اللقاح، وحصل ثلثاهم تقريبا على جرعة معززة ثالثة.