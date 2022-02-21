الرئيس التنفيذي لطيران ناس في يوم التأسيس: تاريخ المملكة الراسخ هو ما يقودها للريادة #يوم_التأسيس

رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا التهاني لمقام خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي العهد بمناسبة الاحتفال الأول بيوم التأسيس مؤكداً أن هذا اليوم هو فخر وعزة لكل سعودي.

وقال المهنا ” يؤكد يوم التأسيس تفرد وطننا وتميزه عن غيره من دول العالم، فهو يستند إلى جذور عرقية ضاربة في التاريخ، وبقي على امتداد 3 قرون صامدا في وجه المتغيرات والتحولات من حوله وواجه جميع التحديات بعزم قياداته وأبنائه”.

وأكد المهنا أن المملكة العربية السعودية هي بحق دولة أسسها أبناؤها، الذين استمروا على امتداد 300 عام على بنائها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وأصحبت تتربع في قيادة الدول الإسلامية والعربية، وتمثل أهم مركز سياسي واقتصادي في المنطقة، وعضوا في مجموعة العشرين”.

وشدد المهنا على أن ولاء السعوديين لقيادتهم هو أحد الثوابت التي لا نقاش حولها، فهو ولاء ترسخ عبر 3 قرون من العمل لرفعة وعزة هذا الوطن، حيث كان قيادات الدولة السعودية يعملون مع أبنائها لتأسيس هذه الدولة التي جلبت لهم الاستقرار والازدهار، والأهم من ذلك الاستقلالية في قرارها حيث لم يكن نابعاً إلا لما فيه صالح وصلاح الوطن وأبنائه”.

وأضاف المهنا “هذا الأساس الراسخ، للمملكة العربية السعودية، هو ما يدفعها الآن للريادة، وهذا الحرص من قياداتها، هو ما يقود الطريق نحو تنمية لم نشهد لها مثيلا في العالم، وهذا الولاء من أبنائها لها، هو الذي يدفعهم للإبداع في كافة المجالات، فمنذ رفعت راية هذا الوطن، وكل أبنائه يقفون خلف قيادته ويعملون من اجلها لتبقى خفاقة، عظيمة، لا تنكس”.