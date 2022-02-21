عاجل.. رئيس #النصر يشتكي من ظلم التحكيم.. ويناشد ولي العهد ووزير الرياضة بالتدخل #الزعيم_العالمي #النصر_الهلال

ناشد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ووزير الرياضة عبد العزيز بن تركي آل سعود، النظر في وضع الرياضة السعودية خاصة في “مجال التحكيم”.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “الحكام لحظة واحدة يضيعون كل شيء.. مباراة الاتحاد شهدت كوارث تحكيمية واعترفت اللجنة بالكوارث.. وأمام الهلال شفنا وش صار في الملعب من الحكم”.

وتابع: “النصر هو المستهدف وليس أنا.. وقبل ما آجي كان في النصر يخرج من المنافسة بأخطاء التحكيم”.

وأكمل: “أخطاء الحكام لا تليق بالرياضة السعودية.. عندنا لاعبين أجانب يقولون عمرنا ما شفنا اللي يحصل مع النادي في أي مكان في العالم”.

واختتم: “من يحاسب رئيس الحكام واتحاد كرة القدم”.

وعن سؤال لماذا النصر هو الضحية دائما، قال: “اسألة لجنة الحكام واتحاد كرة القدم”.