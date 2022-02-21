رئيس النصر يشتكي من ظلم التحكيم .. ويناشد ولي العهد ووزير الرياضة بالتدخل #النصر_الهلال

اشتكى رئيس النصر، مسلي آل معمر من ظلم التحكيم مناشدا صاحب السمو الملكي ،الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالتدخل.

وقال آل معمر رئيس #النصر في تصريحات لوسائل الإعلام:

تضررنا من الحكم السعودي والأجنبي،و الكل شاهد ما حدث

وخرجنا من الهلال بشكل غير لائق

و أضاف أناشد ولي العهد ووزير الرياضة النظر في الأوضاع وما يحدث من الحكام.

وتابع آل معمر: نحن نتكلف الكثير من الأموال الطائلة طوال الموسم وتأتي لحظة واحدة تضيع مجهودنا بظلم تحكيمي.

و بين أن النصر وفرق أخرى تشكو من الظلم التحكيمي مما يدعو لوضع حد لذلك .