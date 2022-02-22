د. سعد بن معتاد يكتب.. ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية #يوم_التأسيس #يوم_بدينا

يأتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢ يوماً لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية باسم يوم التأسيس الذي يحمل شعار يوم بدينا ثلاثة قرون من رفع الراية بعد أن اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمراً ملكياً بأن يكون يوم ٢٢ فبراير من كل عام يوماً يحتفل فيه بتأسيس المملكة ويصبح إجازة رسمية ويوافق هذا اليوم تاريخ ٣٠ جماد الأولى من عام ١١٣٩ بناء على ما استنتجته المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية ويرمز هذا اليوم إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام ١١٣٩ هـ / ١٧٢٧ م.

والذي يهدف إلى الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم وما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك.

ولقد بدأ الاستعداد مبكراً للاحتفال بهذا اليوم يوم التأسيس برعاية كريمة من ولاة الأمر لتجسيد وترسيخ هذا اليوم في أذهان وفي قلوب الجميع وأن نعيش أروع لحظات الفرح والاعتزاز بدء من الاهتمام والاستعداد لكافة الجهات التي ستشرف على الفعاليات المصاحبة للاحتفال بهذا اليوم من إنشاء وتأسيس المواقع الرسمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصميم شعارات خاصة بيوم التأسيس.

وإعداد أوبريت التأسيس والألعاب النارية وبعض الفعاليات التي تسلط الضوء على الجوانب الثقافية والتاريخية في مرحلة الدولة السعودية الأولى من خلال ندوات وحلقات حوارية وورش عمل تتناول لمحات من تاريخ المملكة وصمودها أمام المتغيرات والتحديات وكذلك إبراز الدور الحضاري للملكة من خلال المخطوطات وأصالة المورث الثقافي السعودي.

ولنا جميعاً أن نفخر بهذه الذكرى العظيمة والعزيزة على قلوبنا وان نستشعر الدور العظيم لهذه الدولة العظيمة بدء من يوم التأسيس حتى هذا اليوم وهذا العهد الزاهر في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهم الله.

وان نقدر جهود جميع العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة التي عملت على التجديد والتطوير بقوة وحزم وحكمة من خلال الحفاظ على هذا التاريخ والعمل على تطوير المجتمعات.

وأخيرا .. فأن يوم التأسيس يوم عظيم وفرصة مهمة للباحثين والمؤرخين والمفكرين بإجراء الدراسات والبحوث الهامة والمؤسسات الإعلامية والثقافية لتوثيق وإبراز تاريخ وحضارة هذا الكيان السعودي العظيم.

*أكاديمي سعودي