«طيران أديل» يستلم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo

تسلم “طيران أديل” الشركة الأكثر صعوداً في صناعة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط مؤخراً طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo والتي أختير لها اسم “النصل” الذي يعد من ألمع النجوم، ليرتفع بذلك عدد طائرات الاسطول إلى 19 طائرة حديثة جميعها من عائلة ايرباص A320neo .

والطائرة الجديدة و 6 طائرات اخريات انضمت الى اسطول الشركة ضمن عقد تحديث الاسطول الذي تم الإعلان عنه في يوليه العام قبل الماضي والمكون من خمسين طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على (30) طائرة وأحقية إضافة (20) طائرة أخرى من ذات الطراز بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماتها والتوسع في عملياتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة علق نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل الأستاذ أحمد بن عبدالكريم البراهيم بقوله : مسرورون لاستلام طائرتنا الجديدة، وانضمامها لأسطولنا طائراتنا المتنامي، حيث يعد ذلك حدثاً هاماً لجميع شركات الطيران والذي سيساهم بفعالية في خطط التوسع ومراحل التقدم من خلال الوصول إلى وجهات جديدة وبالتالي خدمة عملاء جدد، كما ستدفع الطائرة الجديدة بعملياتنا التشغيلية إلى تخطي حاجز 110 رحلة يومياً خلال شهر مارس القادم وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة.

وأوضح البراهيم أن اختيار طراز A320neo جاء بناء على دراسات علمية متخصصة، حيث أكدت ملائمتها مع المتطلبات التشغيلية للشركة وتحقيق الهدف في زيادة الرحلات المجدولة والإضافية لمقابلة الطلب المستمر على السفر من والى القطاعات الداخلية والدولية.

كما اشار إلى أن عملية استقبال الطائرات الجديدة وضمها الى الاسطول يسبق ذلك تنفيذ برنامج خاص لتوفير كافة المتطلبات والاستعدادات من ابرزها تدريب وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة وذلك من خلال انخراطهم في برامج خدمات أرضية وفنية وغيرها وبما يضمن الوصول الى أقصى كفاءة وأفضل جودة للمنظومة التشغيلية المتكاملة للأسطول وبهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هذا وتبلغ السعة المقعدية للطائرة الجديدة 186 مقعداً والتي ستخدم شبكة رحلات الشركة وتعزز من قدرتها التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة واقتصادية في التشغيل، كما يوفر طراز «A320neo» مستويات عالية من الراحة في الأجواء والإنارة المريحة وزيادة في مساحات التخزين.

حيث أنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته A320neo كما صممت للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود بـ 20% أقل من منافسيها.

كما تقل تكاليف صيانة هيكلها بنسبة 5% إضافة إلى انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14%، كما تمتاز بمستويات منخفضة من الانبعاثات، وذلك بجانب مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.