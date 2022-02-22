426 مليون إصابة بـ #كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 426 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى توزيعها 10.38 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 425 مليوناً و942 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 891 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 10 مليارات و387 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.