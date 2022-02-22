بالقوة.. رجال الشرطة يحلقون رؤوس لاعبي نادي شهير

في واقعة غريبة من نوعها قام رجال الشرطة السودانية بحلاقة إجبارية لرؤوس لاعبي نادي شهير في السودان.

ووفقا للتفاصيل فقد تعرض لاعبي نادي الأمل عطبرة أحد أندية الدوري السوداني الممتاز لحلاقة شعر رأسهم بالقوة من قبل الشرطة السودانية قبل مبارة رسمية في الدوري السوداني.

وتقدم مدير الشرطة بولاية شمال كردفان بالاعتذار عن حلاقة شعر لاعبين من الأمل عطبرة ووجه بعدم التعرض للبعثات الرياضية بالمدينة.

وتم تناول حدث حلاقة شعر بعض لاعبي الأمل عطبرة على نطاق اسفيري واسع ضمن حملة القوات الأمنية بمدينة الابيض التي إستهدفت حلاقة شعر الشباب بالقوة.

وتستعد بعثة الأمل لمباراتها اليوم أمام الخرطوم في الدوري الممتاز ووصلت الأبيض امس الاول.