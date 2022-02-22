النفط يواصل الصعود.. و #برنت يقترب من الـ100 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء بالتزامن مع أعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أنه يعترف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما يخطط لإرسال قوات حفظ السلام للمنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بـ 3.9% أو بمقدار 3.73 دولار لتسجل 99.12 دولار للبرميل، في تمام الساعة 11:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس بـ 5.26% لتسجل 95.86 دولار للبرميل، فيما لم تكن هناك تسوية للخام أمس الإثنين بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة “يوم الرؤساء”.

ويعتزم البيت الأبيض إعلان عقوبات جديدة ردًا على الإجراءات الروسية بشأن أوكرانيا، بحسب مسؤول في إدارة “بايدن”، كما تنقل أمريكا جميع موظفي وزارة الخارجية وسفارتها من أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية.

وقد يؤدي ذلك التصعيد الدراماتيكي في الصراع والاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى إحداث اضطراب في أسواق المواد الخام، لأن روسيا تعد منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز والألومنيوم والقمح.