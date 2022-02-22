رجل طائر يحلّق في سماء دبي.. لهذا السبب

يفتتح اليوم في دبي، متحف المستقبل، وبطريقة غير تقليدية حلّق رجل طائر في سماء المدينة ، لتوزيع الدعوات للزوار قبيل افتتاح “أجمل مبنى على وجه الأرض” .

وقدم ريتشارد براوننج، وهو يُعرف بلقب الرجل الطائر، بعروض جوية مميزة أثناء تقديمه هذه الدعوات لبعض الأشخاص.

ويشكل متحف المستقبل أعجوبة بصرية ساحرة تخطف أنظار الزوار والمهتمين بالهندسة المعمارية من حول العالم، إضافة إلى المصورين الفوتوغرافيين، الذين التقطت عدساتهم صوراً استثنائية تفتح بزواياها المبتكرة ومحتواها غير التقليدي نافذة مميزة على المستقبل، بجسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وينفرد المتحف باعتماد واجهته بالكامل على فن الخط، وتحديدًا الخط العربي، الذي يمتاز بجماليات حروفه الاستثنائية.

وذكرت “وام” أن المتحف “يرسي من خلال تفاصيل النور والظلال الطبيعية وأنماط الإضاءة المميزة، فلسفة جديدة في المعمار القائم على التكنولوجيا الذكية والابتكار والإبداع والاستدامة التي يمكن للمصورين توثيقها في لقطات تتحول إلى لوحات فنية بديعة”.