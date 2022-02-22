مفتي مصر يُهنِّئ #خادم_الحرمين_الشريفين بذكرى #يوم_التأسيس #يوم_بدينا

هنَّأ مفتي مصر، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور شوقي علام -، خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان، والمملكةَ الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا بمناسبة الاحتفالبذكر يوم التأسيس.

وقال مفتي مصر في بيانه اليوم الثلاثاء: إنَّ العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والدَّاني.

وأكَّد مفتي الجمهورية على استمرار التنسيق والتَّكاتف بين مصر والمملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ العلاقات المصرية السعودية القوية قادرة على دحر الإرهاب ومواجهة التَّحديات والمخاطر التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية.

وأوضح المفتي أنَّ العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية لا تقتصر فقط على النواحي السياسية، بل تتخطَّاها إلى جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى أنَّ الله تعالى حفظ لهذه الأمة مكانتها ودَورها، وذلك يتجلَّى من خلال علاقات الأخوَّة القوية والمتينة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ولقاءات الأشقَّاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله تعالى.

وتوجَّه مفتي مصر بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ أن يجنِّب جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية وكافَّة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار والرَّخاء والازدهار.