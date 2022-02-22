الرئيس المصري يهنئ القيادة السعودية بـ #يوم_التأسيس #يوم_بدينا

هنَّأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة “يوم التأسيس”.

وقال الرئيس المصري، في بيان، إن يوم التأسيس يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة.

وأضاف الرئيس السيسي: أسأل الله عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قادة وشعبًا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم.

ويأتي اليوم الثلاثاء 22/2/2022 يوماً لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية باسم يوم التأسيس الذي يحمل شعار يوم بدينا ثلاثة قرون من رفع الراية بعد أن اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً يحتفل فيه بتأسيس المملكة ويصبح إجازة رسمية ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جماد الأولى من عام 1139بناء على ما استنتجته المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية ويرمز هذا اليوم إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139 هـ / 1727 م.

ويهدف يوم التأسيس إلى الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم وما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك.