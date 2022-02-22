رياح وأمطار.. تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءا من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وقال إن الرياح المثيرة للأتربة والغبار تنشط خلال النهار على مناطق تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، بدءا من غد الأربعاء، ويزداد تأثيرها يومي الخميس والجمعة، على الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، وسط توقعات بتسببها في عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

كما توقع المركز، هطول أمطار خفيفة، يوم الأربعاء على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، يصل تأثيرها يومي الخميس والجمعة على مناطق حائل، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، القصيم.

وأوضح المركز، أن معظم مناطق المملكة، ستشهد أجواء دافئة يومي الأربعاء والخميس، متوقعا انخفاض الحرارة من 3 – 7 درجات على تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والمدينة المنورة.