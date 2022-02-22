تباين أداء الأسهم الخليجية بسبب التوترات الناجمة عن أزمة أوكرانيا

تباين أداء الأسهم الخليجية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بالتوترات الناجمة عن أنباء نشر موسكو قواتها في شرق أوكرانيا.

ففي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.1 بالمائة، مع تراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 0.5 بالمائة.

أما في أبوظبي، فعاد المؤشر القياسي للأسهم عن خسائر التعاملات الصباحية، وأغلق مرتفعا بنسبة 0.6 بالمائة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات، 0.5 بالمائة.

وفي قطر؛ أنهى المؤشر الرئيسي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمائة، مدعوما بزيادة نسبتها 0.6 بالمائة في سهم بنك قطر الوطني.

في السياق؛ كانت سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم الثلاثاء، في عطلة رسمية في المملكة، بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.7 بالمائة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة في المؤشر بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.