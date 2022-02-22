يعود تاريخها إلى عام 1370.. “الصحة” تنشر صورة لبرقية الملك المؤسس بشأن جلب لقاح الطاعون

نشرت وزارة الصحة، اليوم، برقية تاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، قبل أكثر من 70 عاما، ويعود تاريخها إلى عام 1370 هجريا.

وتضمنت البرقية، أمرا من الملك المؤسس بشأن لقاح الطاعون، وإرسال الدفعة الأولى من اللقاح المضاد للطاعون على متن طائرة فرنسية.

وأكدت وزارة الصحة، أن حماية المجتمع وسلامة جميع الأفراد، أولوية لدى القيادة الرشيدة منذ التأسيس، لافتة إلى أن صحة الإنسان كانت وما زالت أولا للمملكة.

تزامن نشر هذه البرقية، مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، اليوم الثلاثاء، الذي يواكب ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل 3 قرون.