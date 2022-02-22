تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. بوتين يفاجئ أوروبا بقرار جديد

صدى واسع لاقته قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، ما أدى لاشتعال الأزمة الروسية الاوكرانية.

وصرح الرئيس الروسي اليوم بأن اتفاق سلام مينسك لم يعد موجوداً، مضيفا: “ليس هناك أي التزامات يجب علينا تنفيذها.. وسنرسل قوات لحماية دونيتسك ولوغانسك.. ونتوقع ضم الناتو لـ أوكرانيا”.

وأضاف أن أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وتابع: “الاتفاقيات مع دونيتسك ولوهانسك تنص على تقديم مساعدات عسكرية عند الحاجة”، موضحا: “حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة”.

وأكد أن أوكرانيا هي من دمرت اتفاق مينسك وليست روسيا.