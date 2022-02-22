عبدالرحمن العاصمي: الأمر الملكي بالاحتفال بـ#يوم_التأسيس جاء في سياق حضاري وتاريخي

رفع الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس، داعيًا الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على بلادنا ما تتمتّع به من خير وازدهار وأمان.

وأوضح العاصمي بأنّ الأمر الملكّي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، يُرَسِّخ معاني الانتماء لهذه الدولة المباركة، والاعتزاز بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون وصولاً إلى الأيام الراهنة، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر الملكي جاء في سياقٍ حضاريّ وتاريخيّ يظهرُ فيه حرصُ القيادة الرشيدة، على الاهتمام بتاريخ المملكة الكبير، وحضارتها العريقة، وأيامها الخالدة التي تحكي للأجيال عن دولة أساسها كلمة التوحيد، وقوامها الوسطية والعدل والإخاء والمساواة.

وقال إن المملكة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون إلى اليوم واصلت نموّها وازدهارها، ومرّت بظروف كثيرة أثبت فيها السعوديون دومًا تمسّكهم بالمبادئ التي قامت عليها دولتهم، وولاءهم المطلق لقيادتهم الرشيدة، مجسّدين معاني الوحدة والتلاحم والتكامل في أبهى صورها، مؤكّدًا أنّ المملكة اليوم، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثمّ بجهود قيادتها الرشيدة أصبحت دولةً رائدةً على المستوى الإقليمي، ومؤثّرة بشكل كبير على المستوى الدولي، فهي تتبوّأ مكانةً هامة بين دول العشرين، ومركزاً مرموقاً بين دول العالم الأكثر تقدّما في مختلف المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية وغيرها.