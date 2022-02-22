إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في بيت لحم ‎

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا فلسطينيا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.‎

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الطفل محمد شحادة 14 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان شحادة أصيب مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال وتم اعتقاله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مواجهات اندلعت في منطقة باكوش غرب البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص، حيث منعت قوات الاحتلال طاقم اسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، واعتقلته.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بالقرب من جبل القعدة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة احتلالية اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بيت فوريك وهم: كريم ونور بكير، ومصطفى فادي مليطات.