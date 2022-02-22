عاجل.. #البلطان يثير استياء أهالي أرطاوي الرقاص

أثار تصريح رئيس نادي الشباب خالد البلطان الذي أطلقه الإثنين، استياء أهالي قرية أرطاوي الرقاص والتي تقع في محافظة الدوادمي، والتابعة لمنطقة الرياض.

ودخل البلطان رئيس نادي الشباب في نقاش حاد مع أحد الصحفيين، عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي، على أثر سؤاله عن قدرة الليوث على الفوز أمام الهلال.

ورد البلطان على الصحفي: “أنا احترمك، لكن سؤالك غير محترم، عندما تتكلم عن الشباب، يجب أن تقف احترامًا، أنت تتحدث عن الشباب وليس أرطاوي الرقاص!”. وعندما حاول الصحفي أن يوضح له وجهة نظره، جاء رد رئيس الشباب: “لو تكرمت، غير المحترم لا أرد عليه”.

من جانبه، وقال فيحان الرقاص رئيس نادي أرطاوي الرقاص: “أهل أرطاوي الرقاص يشهد لهم الماضي والتاريخ الموثق بدورهم مع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. ويشهد لهم الحاضر . ولم. ولن يترك حقهم في مهب الريح”.

وأضاف: “تصريح رئيس الشباب جاء بشكل تهكم ومسيئ لسكان البلدة.. ولتقليل لم يأتي في حق النادي بل للمكان الذي ينتمي إليه”.

وتابع: “سنسلك الطرق القانونية لأخذ حقنا ورسالتي له بأن يتقي الله”.