بيان بريطاني بشأن الهجوم الحوثي على مطار الملك عبدالله في جازان

تتوالى الإدانت للجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشا الحوثي الإرهابية بمطار الملك عبد الله في جازان.

واليوم دانت بريطانيا الهجوم الحوثي الذي أدى لإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأعربت وزيرة شؤون الشرق الأوسط البريطانية أماندا ميلنج عن إدانتها لهذا الاعتداء، وقالت: “إن العمليات الإرهابية المستمرة هذه التي ينفذها الحوثيون‬ تهدد حياة الأبرياء، ويجب أن تتوقف فوراً”.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، مشيرا إلى إصابة 16 مدنيا جراء سقوط شظايا الطائرة.

وقال في بيان إنه دمر طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان، وشظايا الاعتراض التي سقطت بالمحيط الداخلي للمطار أدت لإصابة 16 مدنيا، بينهم 3 في حالة حرجة. وأضاف التحالف أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء لاستهداف المدنيين.