روسيا تسخر من بايدن.. تخيل ماذا قالت!

سخرت روسيا مساء اليوم الثلاثاء من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ألقاه قبل قليل وحمل هجوما حادا على موسكو بعد قرارات الرئيس الروسي بوتين في الأزمة الاوكرانية.

وقال “الكرملين”، إن الرئاسة الروسية لم تتابع خطاب بايدن بشأن أوكرانيا وبوتين لديه اجتماع عمل الآن.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من الأراضي التابعة لدول الناتو.

وأضاف بايدن، في كلمة، مساء الثلاثاء: “سنواصل مراقبة أسواق الطاقة لمنع أي انقطاعات، وسنفرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية، ومنفتحون على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا”.

وتابع: “أُنسق مع ألمانيا بشأن إيقاف مشروع خط أنبوب الغاز نورد ستريم 2، لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ، وروسيا ستدفع ثمنا أكثر فداحة إذا واصلت عدوانها”.