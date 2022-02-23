تحقيق لبناني في “فضائيات الحوثي”

طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من قوات التحقيق في مشغلي قناتي”المسيرة” و”الساحات” الحوثيتين، بعد رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض، قالت إن القناتين تبثنان من لبنان دون تراخيص قانونية، حسب بيان لوزارة الداخلية امس الثلاثاء.

وطالب الوزير مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بالتحقيقات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومديريهما وأماكن ووسائط بثهما لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن ذلك قد يشكل عرقلة للجهود الرسمية لتعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.

كما طالب مولوي وزارتي الإعلام والاتصالات بالتأكد من قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.