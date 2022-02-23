شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ، استقرار عند أعلى مستوياتها ، بعد القفزات الأخيرة التي حققتها، بالتزامن مع كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن عقوبات ضد روسيا، بسبب تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نحو 96.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد أن قفزت خلال تعاملات الأمس إلى 99.50 دولار ،أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

واستقر سعر عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل عند 91.81 دولار للبرميل، وذلك بعد أن وصلت في تداولات الثلاثاء إلى 96 دولارًا.

وذكر “فيفيك دهار” مدير أبحاث التعدين والسلع لدى “كومنولث بنك أوف أستراليا”، لا يزال هناك خطر كبير بأن ترتفع أسعار النفط أعلى 100 دولار للبرميل حال تصاعد الوضع في أوكرانيا.