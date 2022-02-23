73 ريالاً لـ”سهم الدواء للخدمات الطبية”

كشفت شركة الدواء للخدمات الطبية، عن نجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئة المشاركة في أسهم الشركة.

وتم تحديد السعر النهائي للطرح بـ73 ريالاً للسهم الواحد، وذلك بعدد مرات تغطية 53.8 مرة من إجمالي الأسهم وبلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة بنحو 100.2 مليار ريال.

وأضافت أنه مع نجاح اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد الأحد 27 فبراير 2022، وتستمر إلي الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، حيث تم تخصيص 2,550,000 سهم عادي بنسبة تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وذلك للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.