رسمياً.. إلغاء تأشيرة “عمرة مضيف”

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء “تأشيرة عمرة مضيف” لافتا إنه حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

كما أكدت منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية أنه لا يمكن إصدار “تأشيرة عمرة مضيف” من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.

ويفتح مشروع “عمرة المضيف” المجال أمام المواطنين والمقيمين لاستضافة معتمرين من خارج السعودية، وفق ضوابط.

ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة 3 إلى 5 معتمرين، مبيناً أن التأشيرات في هذا المشروع تصدر على السجل المدني بالنسبة للمواطن، والإقامة بالنسبة للمقيم.

ومن شروطها أن يكون المضيف موظفاً رسمياً في القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يقل عمر المواطن عن 25 سنة، وأن يكون لديه سجل تجاري، وأن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو نظام الأجور، وألا يقل دخله عن 5 آلاف ريال، ويكون مسؤولاً عن المستضافين، من فترة وصولهم حتى فترة مغادرتهم.

ويحق للمقيم استقدام الأقارب من الدرجة الأولى، على أن يكون قد مضى على وجودهم في السعودية عاماً كاملاً.

وسبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.