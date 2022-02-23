رئيس وزراء #ليبيا يرفض تسليم السلطة

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة إن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى حرب.

وجدد الدبيبة تعهده برفض تسليم السلطة، لغير رئيس وزراء منتخب، معلناً خطة لإجراء الانتخابات في يونيو وذلك بعد أسابيع من اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا بديلاً له.

ووصف الدبيبة أي خطة لتشكيل حكومة انتقالية بـ”طائشة” و”مهزلة” وقد تؤدي إلى مزيد من الاقتتال الداخلي، في إشارة إلى مساعي البرلمان الليبي لتعيين حكومة جديدة برئاسة باشاغا.

وأضاف الدبيبة قائلاً لن أقبل بأي شكل من الأشكال تسليم السلطة للفوضى، والانتخابات هي الحل الوحيد”.