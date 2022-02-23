تراجع #سعر_الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، تراجعا رغم صعود المعدن الأصفر عالميا مع التوقعات بالارتداد لأسعار المقاومة.

وهبطت أسعار الذهب عيار 24 في المملكة مستهل التعاملات إلى مستوى 228.98 ريال (61.03 دولار)، مقابل 230.26 ريال (61.37 دولار) بختام تداولات أمس الثلاثاء.

كما تراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء ليسجل 171.74 ريال (45.77 دولار)، وذلك مقابل 172.70 ريال (46.03 دولار) عند إغلاق أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى نحو 133.57 ريال (35.60 دولار)، وسجل سعر الجرام عيار 12 سجل في المملكة نحو 114.49 ريال (30.51 دولار).

وتراجع سعر الجرام عيار 21 في السعودية اليوم بالمملكة (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 200.36 ريال (53.40 دولار)، مقابل نحو 201.48 ريال (53.70 دولار) بنهاية تداولات أمس.

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) بالسعودية نحو 7121 ريالا (1898 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب في المملكة اليوم (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 1603 ريالات (427.21 دولار).