تعرف على موعد نزال “فيوري ووايت” على لقب بطولة العالم

أعلن بطل العالم، تايسون فيوري، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيدافع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل أمام ديليان وايت، 23 أبريل.

قال فيوري الذي يخلو سجله من الهزائم: “وايت وقع عقد النزال قبل ساعات قليلة على الموعد النهائي”.

ولم يخض فيوري أي نزال منذ فوزه بالضربة القاضية على ديونتاي وايلدر، في نزالهما الثالث في أكتوبر .

ومن المتوقع إقامة النزال بإستاد ويمبلي في لندن.

وقال فيوري في مقطع فيديو على تويتر: “وقع الرجل وايت على أكبر عقد سيحصل عليه في حياته”.

وأضاف: “سأذهب إلى معسكر تدريبي، لأمنح ديليان وايت كل الاحترام الذي يحتاجه في العالم، لن أستخف أبداً بأي شخص في حياتي، وسأمنح هذا الرجل كل الاحترام الذي يستحقه”.

ووايت هو المنافس الإلزامي لحزام مجلس الملاكمة العالمي الذي يحمله فيوري، وكان ينتظر منذ سنوات الحصول على فرصة الفوز باللقب العالمي باعتباره المنافس الأعلى تصنيفاً في مجلس الملاكمة العالمي.