وداعا للإشعارات المزعجة.. ميزة جديدة من #تويتر

تختبر منصة تويتر، ميزة جديدة للمستخدمين توقف من خلالها الإشعارات المزعجة، والتى عرفت عبر موقع فيسبوك وعدد من المنصات الأخرى،وافتقدها موقع التغريدات تويتر.

وإتاح تويتر الخاصية الجديدة لمستخدميه، حتى يمكنهم إزالة الإشارة لهم في المحادثات المزعجة، والتخلص من الإشعارات التي تصلهم، بحسب موقع “ذا فيرج” .

وتسمح الخاصية لمستخدمي تويتر، وقف وصول أي إشعارات من المحادثات المزعجة ، بالإضافة إلى وقف إتاحة قيام شخص بالإشارة لهم من الأساس في المناقشات المشتقة من تغريدة، ولم يعلن تويتر حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق الخاصية .

وأعلن تويتر عن خاصية تتيح تثبيت الرسائل المباشرة، وذلك مجانا لكافة مستخدميه ، بعدما كانت ضمن الخواص المدفوعة.

وسهل تثبيت الرسائل المباشر، عملية وصول المستخدم لللدردشات الهامة أوالمفضلة سريعا عبر تويتر، بحسب موقع “إنجادجيت”.

وكانت هذه الخاصية قبل ذلك، بمسمى تسويقي Twitter Blue، ومتاحة فقط لأعضاء الخدمة المميزة المدفوعة، والان هي متاحة لكافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، iOS وأندرويد، بالإضافة لمستخدمي تويتر عبر أجهزة الحاسوب.

ويتيح تويتر عملية التثبيت لـ6 رسائل دردشات لكل مستخدم بحد أقصى، وظهرت خاصية تثبيت الرسائل المباشرة على تويتر، ظهرت للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 كخدمة مميزة.