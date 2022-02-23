كورونا حول العالم: الإصابات 427.3 مليون

أظهرت بيانات حديثة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إجمالي الإصابات بفيروس كورونا لعالم إلى 427.3 مليون صباح اليوم الأربعاء، وأعطاء أكثر من 10.4 مليار جرعة جرعات لقاح.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة وصول إجمالي الإصابات إلى 427 مليونا و 358 ألف حالة، وإجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و 905 آلاف وفاة، وإعطاء 10 مليارات و403 ملايين جرعة لقاح حول العالم.

ومن جانبها سجّلت الهند 15102 إصابات مؤكدة بكورونا،خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 42.867.031 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إلى تسجيل 278 وفاة جديدة ، ليصل إجمالي وفيات كورونا في الهند إلى 512.622 حالة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 42.189.887 حالة.

فيما سجلت باكستان 1232 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و43 وفاة، بحسب المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان.

وأشار المركز في بيان له، إلى وصول إجمالي الحالات الإصابات إلى 1503873 إصابة، 64262 حالة نشطة،وبلغ إجمالي الوفيات نحو 30096 وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات الشفاء نحو 1409515 حالة.