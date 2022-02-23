أوكرانيا تدعو رعاياها لمغادرة #روسيا فورًا

دعت أوكرانيا اليوم رعاياها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، أنها “توصي المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وتدعو الموجودين هناك للمغادرة فورًا”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أعلنت تحريك 8 مقاتلات استراتيجية من طراز إف ـ 35 إلى جبهة الناتو الشرقية.

وقال مسؤول بالبنتاجون إن وزير الدفاع أمر بتوجيه 20 طائرة هليكوبتر بالتوجه الى منطقة البلطيق من ألمانيا.

ووصل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، للقاء مسؤولين دفاعيين وسط التطورات الجديدة في أوكرانيا والتصعيد الروسي في دونباس.

وتأتي زيارة كوليبا بعد أن قررت روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.