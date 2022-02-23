الإرياني: #الحوثيون يزجون بمدنيين بلا خبرة في هجمات انتحارية بمختلف الجبهات

حذر معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، من عمليات تجنيد إجباري أطلقتها مليشيا الحوثي الأرهابية التابعة لإيران لقيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة، في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد نفاذ مخزونها البشري من المقاتلين جراء الخسائر البشرية غير المسبوقة التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال.

وأكد على صفحته الرسمية على “تويتر”، أن مليشيا الحوثي الأرهابية تزج بالمدنيين مع افتقارهم للخبرة القتالية في هجمات انتحارية على شكل أنساق بشرية بمختلف جبهات القتال، دون اكتراث بحياتهم ومعاناة أسرهم، وتستخدمهم وقودا لمعاركها العبثية، وأداة لتنفيذ أجندة نظام طهران، وسياساته التدميرية ومشروعه التوسعي في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي القيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء عمليات القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، عبر تجنيدهم إجباريا والزج بهم في محارق موت مفتوحة، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.