هل تستعد ألمانيا للاستغناء عن “الغاز الروسي”؟

كشف روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن خطط ألمانيا فيما يتعلق بالاعتماد على الغاز الروسي، خاصة بعد إعلان برلين أمس تعليق مشروع “نورد ستريم 2”.

وقال “هابيك”، ردا على سؤال حول احتمالية استغناء ألمانيا عن الغاز الروسي، قائلا “نعم، ذلك ممكن”. وأوضح أن برلين تستطع ذلك، إذا ما توفرت لديها الرغبة في اتخاذ هذا القرار، وذلك رغم اعتمادها على واردات الغاز من موسكو بشكل كبير.

وأضاف:

وجاء قرار ألمانيا بتعليق خط الغاز “نورد ستريم 2” على خلفية اعتراف روسيا بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك رغم انتهاء المشروع، لكنه متوقف على التصاريح.

وتعد تصريحات الوزير الألماني بمثابة تهديد لروسيا، إذ أن ذلك ستسبب في فجوة كبيرة في سوق الطاقة، إضافة لارتفاع أسعار الغاز، إلا أن الأمر ممكن نظريا من خلال الاعتماد على مصادر أخرى للغاز.