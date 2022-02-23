أوكرانيا.. السماح للمدنيين بحمل أسلحة نارية في مواجهة روسيا #عاجل

في قرار مفاجئ، قرر البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، السماح للمدنيين بحمل أسلحة نارية، للتصرف دفاعا عن أنفسهم.

ويأتي قرار البرلمان على خلفية التهديدات الأمنية والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا، جراء التهديدات الروسية باجتياح البلاد.

ويعطي القانون الجديد، الأوكرانيين، الحق في حمل أسلحة نارية، والدخول في مواجهة مباشرة ضد أي اعتداء عليهم، بعيدا عن سلطات تنفيذ القانون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف، أول أمس الاثنين، بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ووجها أمرا بنشر القوات الروسية هناك.