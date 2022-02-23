إحسان تحقق تبرعات بأكثر من 1.3 مليار ريال

حققت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، تبرعات باكثر من 1.3 مليار ريال، من خلال 19 مليون عملية تبرع.

وأوضحت “منصة إحسان” ، في بيان لها اليوم ، وصول إجمالي التبرعات لأكثر من 1.3 مليار ريال،وذلك بعطاء وإحسان الخيرين ، وتم ذلك بأكثر من 19 مليون عملية.

وتقدم دعم لعديد من الفئات الضعيفة، والأسر المحتاجة، وتساهم في توفير العديد من الخدمات مثل سقيا الماء، وأيضا توفير علاج المرضى المحتاجين.

وأطلقت منصة إحسان خدمة “تيسرت” وذلك ضمن فرص التبرع لفك كربة المعسرين الصادر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وبشرط أن تنطبق عليهم شروط الإستحقاق.