الليرة التركية.. هبوط لليوم الرابع وتكاليف الطاقة تواصل الارتفاع

سجلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، خسائر جديدة، لليوم الرابع على التوالي، ما تسبب في ارتفاع تكاليف واردات الطاقة في البلاد. بحسب ما نشرت “بلومبرج”.

جاء ذلك أعقاب ارتفاع أسعار النفط والغاز، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية، المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وكشفت الوكالة أن سعر الليرة تراجع اليوم الأربعاء بواقع 0.2%، لتصل إلى 13.82 للدولار.

وبحسب السعر الجديد، جاءت الليرة التركية في المرتبة الثانية كأسوأ العملات في الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.

في السياق؛ سجل خام “برنت” ارتفاعا بأكثر من 20%، هذا العام، ما يعرض هدف الحكومة بتحقيق فائض في الحساب الجاري للخطر.

وقال خبراء إن تأثير ذلك قد يمتد إلى عائدات السياحة، وسط زيادة احتياج أنقرة للعملات الأجنبية.

وكشفت أرقام رسمية تركية، مؤخرا، أن أكثر من ربع السياح في تركيا، كانوا من روسيا وأوكرانيا، في العام الماضي.