هيئة سوق المال: الإدراجات الجديدة ستكسر الرقم القياسي خلال 2022

توقع رئيس هيئة سوق المال، محمد القويز، أن تسجل الإدراجات الجديدة في سوق المال رقم قياسي يفوق العام الماضي، بنحو 21 إدراج جديدا، لافتا أن هذا الرقم يعد أكبر عدد من الإدراجات منذ التأسيس للسوق المالية .

وكشف القويز، أن هيئة سوق المال، لديها حاليا نحو 70 ملفاً للطرح في السوق ” الرئيسية أو نمو” ، ومع استمرار ظروف السيولة والسوق الحالية سيصبح عدد الإدراجات في 2022 أعلى من الأرقام التي حققت العام الماضي، بحسب تصريحاته لـ “العربية”، .

ويرى أن الإقبال على الصناديق العقارية مازال مستمر، ووصلت قيمتها لـ 142 مليار ريال بختام 2021، واصفا الصناديق العقارية بأنها رافد مهم للقطاع.

وأوضح، أن صناديق الريت، وصلت بختام عام 2021 لـ 22 مليار ريال وذلك من حجم الصناديق العقارية، بحسب تصريحاته على بمنتدى مستقبل العقار بالرياض.

ويرى رئيس هيئة سوق المال، أن زيادة عدد المستثمرين العنصر الأهم في الصناديق، لافتا إلى وصول عدد المستثمرين لـ 300 ألف مستثمر ، وذلك بالمقارنة مع أقل من حوالي 9000 مستثمر قبل خمس سنوات، متوقعا زيادة الاستثمارات أكثر مع قرار الهيئة الأخير المتعلق بالسماح للأجانب لالاستثمار في الصناديق بمكة والمدينة، والذي يهدف إلى يدعم القطاع ككل.