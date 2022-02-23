وفاة المنشد #حسين_ العجمي المشهور بـ #شبل_يام بسبب حادث مروري #وفاة_شبل_يام

توفي المنشد حسين العجمي، المشهور بـ “شبل يام”، اليوم الأربعاء، بسبب حادث مروري.

وتعرض “شبل يام” لحادث مروري تعرض له قبل عدة أيام، ودخل في حالة غيبوبة، وظل في العناية المركزة حتى وفاته.

وجاء الحادث إثر اصطدام “شبل يام” بجسم صلب، ما سبب له نزيفا في الرأس، وأوقف قلبه لمدة 4 دقائق، إلى أن تم إسعافه في المستشفى، لكن نزيفه استمر عدة أيام.

ويعاني المنشد “العجمي” من مرض مزمن، كان قد أصابه منذ فترة، وهو ما أدى لتأخر حالته الصحية عقب الحادث.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بعلاج حسين العجمي، في المستشفى التخصصي بالرياض.

والمنشد “شبل يام” هو كويتي معروف ومشهور بمواقع التواصل الاجتماعي، وله مقاطع كثيرة على منصة “يوتيوب”، ينشد فيها “شيلات”، وحقق نسب مشاهدات عالية جدا، ما استدعى اهتمام النشطاء بحالته الصحية.